Gironi | quest’anno niente derby Faenza beffata trasferte nel Sud

(Di sabato 6 luglio 2024)– Ravenna nel prossimo campionato. Questo incredibile scenario, che pare purtroppo certo, si è creato nelle ultime ore, quando si sono saputi i nomi delle società che non si sono iscritte al campionato, portando la B Nazionale a 40 squadre invece delle 42 preventivate, e rivoluzionando il girone concordato la scorsa settimana che vedeva Blacks e OraSì insieme in quello Sud, divisi dalle imolesi. Il forfait di Bergamo e Bisceglie, seguiti a quelli già certi di Orzinuovi e Ozzano, ha portato al ripescaggio di Caserta e Salerno, due formazioni del Sud Italia che hanno ‘spinto’ Ravenna nel girone Nord, facendo restareda sola in quello Sud, a causa della posizione geografica. I Blacks saranno quindi la squadra più a Nord di un girone che comprenderà Marche, Abruzzo, Puglia, Lazio e Campania e che avrà in Jesi la trasferta più vicina.