Folkstone domenica 7 luglio a Lignano

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 6 luglio 2024) I, band folk metal apprezzata dal pubblico italiano e internazionale, tornano live con le date estive del nuovo tour “Non ho tempo di aspettare”. Il gruppo, che ha pubblicato il nuovo singolo “La fabbrica dei perdenti” lo scorso 6 marzo, si prepara dunque a infiammare nuovamente i palchi della penisola in questa estate 2024. Il viaggio live deitoccherà anche il Friuli Venezia Giulia,(ore 21.30), con il concerto in programma all’Arena Alpe Adria diSabbiadoro, evento che apre il calendario delSunset Festival. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srt, in collaborazione con Città diSabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto.