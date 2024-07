Ecco la verità dietro la filastrocca di Pollon ‘Sembra talco ma non è' | la rivelazione dell’insegnante di giapponese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024), la tenera e dispettosa dea bambina, è uno dei personaggi più celebri dei cartoni animati degli anni ’80. Chi non ricorda la sua celebre“Sembrama non è”? Un ritornello che, anche a distanza di anni, risuona ancora nella mente di molti: “Sembrama non èserve a darti l’allegria, se lo mangi o lo respiri, ti dà subito l’allegria!”. Il motivetto è scanzonato ma solo apparentemente innocente: in tanti hanno visto, infatti, in quel “che dà allegria” una metafora che alludeva alla droga. Una tesi che ha preso sempre più piede nel tempo, tanto più che lo stesso ideatore del fumetto manga, ilHideo Azuma, travolto dal successo, finì a vivere da senzatetto, provato dagli abusi di sostanze e dall’alcolismo.