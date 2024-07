De Vrij | Felicissimo all’Inter è dove mi vedo! Contratto? Vi spiego

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024) Deè l’uomo copertina di stasera, visto il gol che ha avviato il ribaltone dell’Olanda contro la Turchia. Ma dopo la partita, intervistato da Sky Sport, vuole mettere fine alle voci di mercato e si conferma. UOMO CHIAVE – Per Stefan destasera gol per avviare la vittoria dell’Olanda, che ha ribaltato da 0-1 a 2-1 la Turchia. Il difensore dell’Inter non segnava in nazionale dal 31 marzo 2015: «Bellissimo. È stato molto importante, perché stavamo perdendo e facevamo fatica. Anche per merito della Turchia che era molto disciplinata e teneva la linea vicina. C’era poco spazio, ma comunque abbiamo tenuto la confidenza e abbiamo continuato a giocare e trovare gli spazi. Abbiamo anche creato, poi è stato importante pareggiarla.