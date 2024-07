’Come Together’ appello alla città La Spal riparte dal suo popolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Nonostante la retrocessione in serie C, la scorsa stagione laha potuto contare sulla bellezza di 4.567 abbonati: quanti saranno quest’anno? La campagna presentata ieri mattina ha l’obiettivo di chiamare a raccolta ilbiancazzurro. Come Together è lo slogan scelto dsocietà di via Copparo, con una locandina che richiama quella dell’iconico album dei Beatles Abbey Road, come conferma il direttore della comunicazione e marketing Veronica Bon: "Ci siamo liberamente ispirati all’album Abbey Road dei Beatles, con quattro generazioni diverse di tifosi dellache attraversano la strada in corso Piave – spiega –. Crediamo fortemente che questo sia uno dei valori principali del nostro club, perché a Ferrara fin da bambini si vive con l’amore e il culto per questi colori.