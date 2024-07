Come finisce il film Dark Places – nei luoghi oscuri | chi è il killer?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 6 luglio 2024) Il– neicon la rivelazione che Patty aveva contattato un serial, Calvin Diehl, notol’Angelo dei debiti, per farsi uccidere. In questo modo, i suoi figli avrebbero potuto riscuotere la sua assicurazione sulla vita. Tuttavia, la presenza inaspettata di Diondra quella notte ha causato confusione tra le bambine, che sono state coinvolte nella strage e uccise da Diehl e Diondra. Dopo queste rivelazioni, Libby riesce a far liberare suo fratello Ben dalla prigione e a riappacificarsi con lui. Libby capisce che Ben aveva confessato gli omicidi della loro famiglia per proteggere la figlia non ancora nata. Un notiziario conferma che Diondra è stata arrestata. Libby torna alla fattoria dove è cresciuta e Ben viene scagionato e rilasciato dal carcere: decide di non denunciare Crystal, ancora latitante, comprendendo le sue azioni.