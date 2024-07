Casa Ascoli Pd all’attacco | Una dirigenza incapace e un sindaco latitante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) "E’ ora che ilsi mostri davvero quale primo cittadino e assuma su di sé l’onore e l’onere di governare la nostra città garantendo prima di tutto che i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori non siano calpestati, a cominciare dal sacrosanto diritto a riceve il salario. Le donne e gli uomini della cooperativa Compass e della Di Vittorio non possono essere puniti perché i dirigenti di, scelti dal, si mostrano incapaci di svolgere la missione che gli era stata affidata. Illi ha scelti e ora deve assumersene la piena responsabilità. Non deve fuggire o nascondersi dietro sedute del Consiglio comunale a porte chiuse e secretate". L’attacco durissimo è di Claudia Giuliani, segretaria comunale del Pd, sulla vicenda che sta investendo i dipendenti delle cooperative che gestiscono i servizi ae alla Rsa Pelù.