A voi il meglio del Paese | Eccellenze italiane il viaggio di Simona Arrigoni su Rai 3

(Di sabato 6 luglio 2024) Nel mondo conoscono le meraviglie del “made in Italy” molto più di quanto noi stessi le conosciamo e le apprezziamo. È per questo motivo che, giornalista e scrittrice capace di riflessioni e analisi sul presente e sulle necessarie prospettive, da oggi sarà al timone di un programma dal titolo inequivocabile:, quattro puntate, in onda da oggi per quattro pomeriggi di sabato alle 16.45 su Rai 3. Unrealizzato per puntare i riflettori su una ventina di straordinarie realtà nazionali, diverse per storia, settore e territorio, ma unite dal filo invisibile della genialità che ha scelto come quartier generale il Design Museum di Milano., programma di Rai Approfondimento, nasce sotto la direzione di Paolo Corsini ed è prodotto da Giovanni Alibrandi «che ha avuto l'idea davvero geniale di ospitare in ogni puntata un cavaliere del lavoro» spiega a Libero lache oggi, nella prima puntata, andrà alla scoperta dei segreti di un'impresa di Padova che protegge molti paesi del mondo dai danni legati ai terremoti e un'azienda in Molise che ha ben mille anni di storia.