Vecchiettini alla Saliera deleghe ’pesanti’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) A poco più di una settimana dal ballottaggio che ha eletto, a sindaco di PIanoro, il civico under 30 Luca, si è ufficialmente insediata la Giunta che guiderà il Comune per il prossimo quinquennio. E ad avere gli assessorati più importanti sarà Simonetta(nella foto con). Storico ex primo cittadino pianorese per i dem,ha fatto da spartiacque per un numero importante di voti a favore del civico ex leghista, accaparrandosi non poche polemiche. Laavrà lea Lavori Pubblici, Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile, Tributi e Patrimonio, Bilancio. A fare da vicesindaco sarà Luca Casarini che sarà anche assessore a Cultura, Lavoro e Attività Produttive, Agricoltura, Comunicazione, Dialetto, Tradizioni e Identità Locale, Accompagnamento Digital.