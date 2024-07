Trovato con quindici Postepay in auto indagato per ricettazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Due ‘mazzette’ di, ognuna con un foglietto con su scritto il codice di accesso. È quanto hannogli agenti della polizia di Stato durante un controllo su una macchina sospetta in via Arianuova. L’episodio risale a qualche tempo fa ma ora, al termine di una serie di accertamenti, la procura ha iscritto nel registro degli indagati un 46enne italiano. Si tratta del proprietario di quell’sulla quale sono scattati i controlli e all’interno della quale sono spuntate le carte. L’uomo è oraper il reato di. Sono nel frattempo in corso ulteriori accertamenti sull’utilizzo e sui movimenti di quelleal fine di capirne la provenienza e, soprattutto, l’uso che ne era stato fatto dal soggetto che le nascondeva inmobile.