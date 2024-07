Ti amerò per tutta la vita Il volto di Canale 5 si è sposata incinta | le foto delle nozze

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ancora una gioia immensa per il mondo dei famosi. Questa è un’estate ricca divip, infatti anche ildi5 si è. E lo ha fatto mentre è in dolce attesa, infatti solamente lo scorsi 21 maggio ha annunciato a tutti la sua gravidanza. In questo periodo ha anche organizzato la cerimonia e nelle ultime ore ha postato leriguardanti il lieto evento. Ildi5 si ènella giornata di giovedì 4 luglio. La ragazza aveva comunicato così la notizia relativa al fatto che fosse: “Ehi tu, che stai lì dentro comodo comodo, sappi che anche se non sei ancora venuto/a al mondo, ci hai già cambiato la. La tua mamma e il tuo papà prima erano felici, ma ora hanno il cuore che gli scoppia di gioia! Sei già la nostra priorità ti aspettiamo”.