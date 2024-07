Temptation Island 11 ecco come sono andati gli ascolti della seconda puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ieri sera è andata in onda ladell’undicesima edizione di, il docu-reality di Canale 5 raccontato da Filippo Bisciglia. Nel corso del secondo appuntamento con il reality delle tentazioni è stato visto il proseguo all’interno del villaggio delle sette coppie in gioco. Una di queste, ovvero quella formata da Ludovica e Christian, si è lasciata dopo il falò di confronto immediato richiesto dal fidanzato. Stando ad alcune segnalazioni però, sembrerebbe che i due siano tornati insieme dopo la fine di. In attesa di scoprirlo, andiamo a vedere quanti appassionati ha catalizzato davanti alla tv il tanto atteso programma di Canale 5, probabilmente l’unico reality targato Mediaset che sembrerebbe non conoscere crisi né spettatori delusi.