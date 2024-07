Taylor Swift il selfie con William e l’imbarazzo di Meghan Markle

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 5 luglio 2024)ha sorriso in uninedito scattato in occasione del suo incontro con il principe. Ma ciò era in qualche modo collegato a? Il principe di Galles ha assistito al concerto dell’Eras ??Tour diallo stadio di Wembley in occasione del suo compleanno. È stato in seguito invitato nel backstage per incontrare la cantante e ha portato con sé i suoi due figli maggiori: il principe George e la principessa Charlotte. La fotografia del principein compagnia della cantanteha suscitato reazioni divertite sui social. Molti utenti si sono rallegrati nel vedere l’erede al trono spensierato con i propri figli in un momento tanto delicato. Al concerto, infatti, era assente la moglie Kate Middleton, in cura contro il cancro.