Superbonus Eurostat grazia il governo | assist a Giorgetti sul deficit spalmato

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 5 luglio 2024) Può tirare un sospiro di sollievo Giancarlo. Il ministro dell’Economia ha ricevuto la tanto attesa buona notizia da: ilmaturato dopo l’adozione dell’ultima riforma (varata tra marzo e maggio) verrà “registrato nei conti pubblici come credito d’imposta non pagabile nel 2024”. Quel “non pagabile” contenuto nel parere inviato all’Istat sulla contabilizzazione dei crediti vuol dire, per il Mef, una sola cosa: il conto delverrànegli anni e non ricadrà tutto sul 2024.ilconferma anche la classificazione come credito di imposta dovuto per ilattivato nel periodo 2020-2023, quindi i bonus del passato rimarranno sulla spesa fino a fine 2023, contabilizzati sul passato, e quelli dal 2024 verranno spalmati negli anni proprio come previsto dal