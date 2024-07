Spagna vs Germania streaming live | come guardare Euro 2024 gratis

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 5 luglio 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Cerchi unodicontro? Abbiamo quello che fa per te.controsu ITV1/ITVX nel Regno Unito. Britannico all’estero? Usa una VPN perda qualsiasi luogo.vsData: Venerdì 5 luglio Calcio d’inizio: 17:00 BST / 12:00 ET / 9:00 PT FLUSSO LIBERO: Italiano Laè sopravvissuta allo spavento contro la Georgia negli ottavi di finale, rimontando per un gol e vincendo 4-1. La squadra di Luis de la Fuente ha giocato uno dei migliori calci del torneo finora. Laha sconfitto la Danimarca per 2-0 l’ultima volta. Hanno beneficiato di una o due decisioni arbitrali marginali, ma i padroni di casa sono stati la squadra migliore nei 90 minuti.