Roma Cafù | De Rossi sta facendo molto bene Mercato? Consiglio Wesley del Corinthians

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024)ha rilasciato un’intervista a ‘Il Messaggero‘, parlando dellae di come operare sul: “Bisogna sempre trovare i giocatori giusti, mai comprare tanto per comprare“. L’ex terzino ha quindi suggerito un nome: “Io punto su un esterno sinistro bravissimo:del. Sarà la nostra pma gioia. Alladico di prenderlo senza dubbio“.ha poi speso parole al miele anche per il tecnico Daniele De: “Fare l’allenatore in una piazza comenon è facile, ma stadavvero. Ogni volta che parlo di lui, lo faccio con gioia. Lo abbiamo visto crescere e ora è diventato un uomo ed è un allenatore. Non posso che mandargli un in bocca al lupo“.: “Destadel” SportFace.