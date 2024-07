Prove di dialogo tra Russia e Ungheria ma l’Ue non ci sta | la situazione

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 lug – Lasarebbe il prossimo obiettivo dell’diplomatica, manon ci sta. Il primo ministro ungherese Viktor Orban, infatti, è intenzionato a incontrare il presidente russo Vladimir Putin per imbastire un confronto bilaterale, ma il Consiglio europeo esprime parere negativo, come riportato dall’Ansa., il bilaterale ostacolato dalL’affermazione è granché interpretabile: “La presidenza di turno delnon ha il mandato di impegnarsi con laper conto del“, dice Charles Michel, presidente del Consiglio europeo. Si parla, ovviamente, del viaggio di Orban a Mosca, per quanto la visita ancora non sia confermata. Dopo l’affermazione netta proferita nel corso della visita a Kiev, il leader magiaro vuole proseguire nell’esprimere la linea ungherese anche a Mosca.