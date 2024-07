Pd choc Baracchi fuori dal gruppo Accuse alla segretaria Venturelli | Gestione imbarazzante del partito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ha resistito quattro giorni Graziaprima di esplodere: "Non aderisco aldel Pd". Una decisione "maturata – spiega dopo aver avvertito il sindaco Mezzetti e il segretario provinciale Solomita – dopo aver assistito a settimane, o meglio mesi, di unada parte della direzione della segreteria cittadina del mio. Tra posizionamenti anticipati senza se e senza ma, autocandidature preconfezionate, autoreferenzialità, senza mai entrare nel merito di politica e di merito delle persone". Un attacco violentissimo dunquedi Federicasua cerchia più ristretta che molti identificano soprattutto in Diego Lenzini e Antonio Carpentieri. Non lascerà il Consiglio comunque "ma resterò a servizio di tutti e tutte restando in consiglio con ’Spazio Democratico’, questo il nome che daròrappresentatività che terrò in comune staccandomi dal Pd modenese, continuando così a lavorare per il bene della nostra città con le funzioni di consigliera, con tutti i miei limiti, ma con impegno e passione".