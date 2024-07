Mistero Di Lorenzo arriva la decisione a sorpresa | cambia il programma

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Continua il rebus sul futuro del difensore del Napoli Giovanni Di. Le ultime indiscrezioni sul calciatore lasciano sorpresi. In casa Napoli continua a tenere banco il futuro del capitano azzurro Giovanni Di. Questi era impegnato fino a pochi giorni fa ad Euro 2024, ma nelle ultime settimane più volte sonote bordate da parte del procuratore con il calciatore che sembrava deciso a lasciare Napoli. Dopo incontri e colloqui tra Die l’agente con Antonio Conte e lo stesso Aurelio De Laurentiis sembrava esserci una grande apertura verso la permanenza ma negli ultimi minuti èto un annuncio che ha spiazzato e sicuramente preoccupato tutti. Era indetta per martedi la conferenza stampa di Mario Giuffredi, agente del capitano azzurro: per tutti doveva essere la conferenza con l’annuncio dell’ufficialità della permanenza a Napoli.