Mbappé appello per il voto contro Le Pen in Francia | Risultati del primo turno catastrofici fate la scelta giusta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) “È veramente urgente andare a votare al secondo. Idelsono stati“. Queste le parole dell’attaccante (e capitano) della nazionale francese Kyliannella conferenza stampa alla vigilia della partita valida per i quarti di finale di Euro 2024il Portogallo. “Uscite di casa e andate a votare facendo la. È un momento cruciale per la storia del nostro Paese“. Il giocatore del Real Madrid torna, dunque, a parlare di politica: un tema già affrontato le scorse settimane e che oggi è tornato in auge, a ridosso del secondodelle elezioni legislative inper il rinnovo dell’Assemblea nazionale. Schierato apertamenteil Rassemblement National di Marine Le Pen e con l’ipotesi di Jordan Bardella premier del Paese,aveva accolto il precedentedel connazionale Marcus Thuram: “Siamo in un momento cruciale della storia del Paese e dobbiamo guardare alle priorità.