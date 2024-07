Lunedì a Firenze gli Stati generali dell’animazione italiana 2024

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 5 luglio 2024)(8 luglio) il cinema d’animazione sbarca acon l’evento organizzato da Cartoon Italia in collaborazione con Anica e Asifa Italia, e promossi da Toscana Film Commission di Fondazione Sistema Toscana. L’iniziativa, che inizierà alle 14, sarà ospitata da DogHead Animation (manifattura tabacchi) in via delle Cascine 35, lo studio che con i suoi circa 500 artisti ha dato vita alle serie animate di Zerocalcare e a molte altre produzioni italiane ed internazionali. “La situazione dell’industriain Italia è molto cambiata rispetto agli ultimidel 2016 a Roma – spiega Maria Carolina Terzi, presidente di Cartoon Italia – il numero di addetti è quasi triplicato, le imprese sono molto cresciute, e qualcuna è oggi parte di grandi gruppi europei.