LIVE MotoGP GP Germania 2024 in DIRETTA | Marc Marquez fa il vuoto Bagnaia inizia senza spingere

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.13, attualmente 15° a 1.195 si ferma nuovamente ai box. Martin a sua volta si ferma. 11.12 Vinales migliora in ogni settore quindi chiude il suo nono giro in 1:21.443 ed è quinto a 709 millesimi. 11.11 Alexsfiora il suo crono precedente e rimane terzo, alle sue spalle si issa Bastianini che scende a 1:21.366 a 632 millesimi. 11.10 Jorge Martin stava procedendo su tempi record, quindi sbaglia nel T3 e finisce nella ghiaia. Moto controllata in curva 8problemi. 11.09 Di nuovo pista piena! Sono tornati in azione Quartararo, Bezzecchi, Di Giannantonio, Acosta e molti altri. 11.08lima qualcosa al suo crono e ora è lui 14° a 1.185. 11.07 Di nuovo Jorge Martin. Questa volta migliora e si porta al secondo posto a 333 millesimi.