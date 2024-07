L’Inter ne vende due | 50 milioni per l’ultimo grande acquisto

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 5 luglio 2024), incassato il no di Buongiorno, guarda oltre: due cessioni per arrivare aldell’estate. Il piano di Marotta Ha fatto quello che doveva prima di tutti gli altri. Il mercato delpuò considerarsi quasi chiuso, così l’ha definito Marotta, dopo gli arrivi di Taremi, Zielinski e Martinez. Un tris per allungare ulteriormente le alternative a disposizione di Inzaghi, ma con gli occhi sempre aperti su quelle che possono essere le occasioni. Sorprese sempre possibili ha affermato il presidente e quella brutta è già arrivata: Buchanan, con la tibia fratturata, sarà fuori dai quattro ai sei mesi e tornerà, se tutto va bene, non prima di novembre. Ecco allora che il mercato chiuso, torna ad essere aperto manon va alla ricerca di un vero e proprio esterno, ma di un braccetto di difesa.