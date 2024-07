L' intelligenza artificiale rivoluziona la dieta Il segreto dell' app di Threpsy

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Pisa, 4 luglio 2024 - Un'applicazione che sfrutta l'perre la gestionee diete. È questa l'ambiziosa idea alla base di, impresa innovativa portata avanti da quattro studenti poco più che ventennia Scuola Sant'Anna di Pisa e'Università di Trento, che si è aggiudicata l'edizione 2024 del Demo Day Start Up Lab, contest tra le migliori idee di start up universitarie. Uno dei co-fondatori del gruppo è il 22enne Alberto Giovannetti, studentea Sant'Anna, ha spiegato l'obiettivo del progetto. Quale sarebbe? "Sviluppare un'applicazione per supportare i nutrizionisti senza sostituirli, lavorando in maniera autonoma per creare piani alimentari personalizzati e adattabili in tempo reale.