Lenergy Pisa Beach Soccer avanti in Coppa Italia Under 20

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 - Buona la prima per ilBS20, che supera gli ottavi di finale diPuntocuore e accede al turno successivo. L’avversaria di turno per il debutto a Paestum è l’Ecosistem Lamezia, sotto nel primo periodo già di due reti, realizzate da Dezi e Mogavero. Nel secondo periodo Monteleone accorcia, ma la doppietta di Marchetti riallunga le distanze, quindi nel finale di tempo Mollo riporta i calabresi a -2. Nell’ultima frazione di gioco la rete di Palaia risponde a quella del nerazzurro Bindi, dunque 3-5 è il risultato finale. Bel successo per i ragazzi di Lorenzo Vaglini, che affronteranno domani il Cagliari BS nel quarto di finale delle ore 12:30, con diretta streaming sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti.