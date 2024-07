La Nike x Travis Scott Shark-A-Don Sail mette insieme due sneaker leggendarie

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 5 luglio 2024)si dà da fare! Dopo aver lavorato su alcune Air Jordan (come la Canary) e aver lanciato la sua prima scarpa firmata, il rapper di Houston ha appena lanciato la-A-Don, una nuova silhouette che in realtà è un mash-up di duenon proprio nuove.-A-DonPresentata per la prima volta a settembre, la-A-Don sarà la secondaoriginale didopo la Jumpman Jack, che ha fatto il suo debutto all'inizio dell'anno. Svelata in una pulita colorazione, presenta una struttura in pelle scamosciata con un cinturino in rete che avvolge la parte anteriore della scarpa. Una linguetta sovradimensionata si trova sul tallone, mentre il classico logo Swoosh è presente sui lati laterali e mediali.