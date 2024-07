Kate Middleton prepara la sua prossima apparizione pubblica

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 5 luglio 2024) Sono ancora in corso le cure a cui si sta sottoponendodopo essere venuta a conoscenza del tumore, del quale è affetta. Eppure, la principessa pare si senta meglio dopo tanto riposo, tanto da voler tornare in pubblico ancora per un’altra volta prima della fine dell’anno. Dopo più di quattro mesi rinchiusa nella sua tenuta in campagna, dove l’hanno raggiunta anche i suoi genitori, e dalla quale sta dando corso a tutte le terapie necessarie per guarire dal cancro,è tornata in pubblico. Si è trattato di un’uscita eccezionale, ma a quanto pare non sarà l’unica prima della fine dell’anno. Ecco quando avrebbe intenzione di tornare di nuovo a farsi vedere.la, foto Ansa – VelvetGossipKensington Palace aveva annunciato chenon sarebbe tornata in pubblico prima della fine del 2024.