Italia-Portorico oggi in tv | programma orario e diretta Mondiali U17 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida per i quarti di finale deiU17di. Prosegue il cammino degli Azzurrini guidati da coach Mangone, che si sono resi protagonisti di una bella prova collettiva agli ottavi di finale, in cui è arrivata la vittoria contro l’Australia. Un successo maturato all’overtime, dopo che l’è riuscita a rimontare uno svantaggio di 5 punti a poco più di 40? dalla fine dei tempi regolamentari. Poi, nei cinque minuti aggiuntivi, è salito in cattedra Achille Lonati, che con le sue triple ha permesso alla nostra nazionale di allungare in maniera decisiva. Ora il livello di difficoltà sale ancora in maniera considerevole, visto cheha battuto la Francia agli ottavi.