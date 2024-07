Inter raduno il 13 luglio Fissate quattro amichevoli | sfide a Pippo Inzaghi e forse a Pioli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Milano, 52024 – L'ha ufficializzato le date del pre-campionato 2024/25. I nerazzurri si riuniranno dal 13per il ritiro ad Appiano Gentile. Definitivamente saltata la tournée prevista in Cina prima del passaggio di proprietà da Steven Zhang a Oaktree. I test La preparazione agli impegni stagionali avverrà in Italia, congià in calendario. La prima si giocherà al Dino Manuzzi di Cesena il 27contro il Las Palmas, quindi il 2 agosto sarà la volta del Pisa, in Toscana, in una gara che vedrà di fronte i due fratelli. Terzo appuntamento il 7 agosto a Monza contro l'Al-Ittihad, in un confronto nel quale i campioni d'Italia potrebbero ritrovare Stefanocome allenatore, e in ultimo l'amichevole di Stamford Bridge contro il Chelsea l'11 agosto.