Inter-Buongiorno la decisione di Marotta dopo il ko di Buchanan | c’è un problema

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Quale sarà il futuro di Alessandro? L’ci ha provato in queste ore ma c’è unimportante per il club nerazzurro. Nelle ultime ore c’è stato un inserimento dell‘su Alessandro. Il difensore del Torino è finito nel mirino della squadra nerazzurra che cerca un difensore per andare a rimpinguare il reparto arretrato a disposizione di Simone Inzaghi. Nelle ultime settimane è stato il Napoli ha lavorare fortemente su di lui, arrivando anche ad un accordo di massima con il Torino. Il club granata ha accettato la proposta del Napoli sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus: una volta convinto Urbano Cairo, il club azzurro ha cominciato a lavorare sul calciatore per convincerlo ad accettare la destinazione partenopea.