Il Grande Torino dopo la tragedia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Appuntamento da non perdere oggi, alle 18.30, al Bagno Marco, a Ronchi, per i tifosi delma in generale per tutti gli appassionati di storie di calcio. Sarà presentato, infatti, il libro ’Solo il fato li vinse’ di Stefano Radice (nella foto), memorie e rappresentazioni del. Non il solito libro sulla quella fantastica squadra capitanata da Valentino Mazzola che venne cancellata dalladi Superga, ma unlavoro di Stefano Radice durato 10 anni nei quali sono stati raccolti documenti su quello che successelasotto il profilo giudiziario, politico e sportivo. Un lavoro unico nel suo genere che non si era mai visto sul. L’iniziativa al Bagno Marco è in collaborazione con ’Il salotto di Laura’ e Up.