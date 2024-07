Hit parade Geolier spodestato dal nuovo album di Anna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il tempo di lanciare ildisco, 'Vera Baddie', lo scorso 28 giugno, cheè subito salita in vetta alla top 100 settimanale di Fimi-Gfk per glipiù venduti. Di fatto spodestando, che dalla seconda settimana di giugno la dominava con il suo Dio lo sa, che contiene feat con Lazza, Sfera Ebbasta, Shiva, Guè, Luchè, Yung Snapp, MV Killa, Lele Blade, Ultimo e la star argentina Maria Becerra. Ma il rapper rimane comunque secondo. Dietro di lui Tony Effe con Icon, mentre Ultimo (ex terzo posto) scivola via, fermandosi in sesta posizione. Quarto, ancora una volta, Tedua con La Divina Commedia (Deluxe), seguito da Capo Plaza con Ferite, mentre Rose Villain scende in settima posizione. Al posto otto e nove, invece, due new entry.