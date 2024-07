Guida TV Sky Cinema e NOW | Macchine mortali Venerdi 5 Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 5 luglio 2024) Questa sera su Sky, la programmazione offre una gamma di film che spaziano dai blockbuster d'azione ai drammi profondi, assicurando una serata di intrattenimento per tutti i gusti. Su SkyUno HD alle 21:15, "" è un visionario blockbuster sceneggiato e prodotto da Peter Jackson. Ambientato in un futuro apocalittico, dove le città sono trasformate in giganteschi veicoli, due ragazzi lottano per la loro sopravvivenza. Su SkyDue HD alle 21:15, "Scent of a Woman - Profumo di donna" è un remake americano del celebre film italiano, con Al Pacino che ha vinto l'Oscar per la sua interpretazione. La storia segue uno studente che si prende cura di un ex ufficiale cieco e dal carattere difficile. Su SkyCollection HD alle 21:15, "Un boss sotto stress" è una commedia con Robert De Niro e Billy Crystal, diretta da Harold Ramis.