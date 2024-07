Giangiacomo Feltrinelli Editore ha annunciato di aver acquisito il 10% della casa editrice Adelphi | Si rinsalda un legame antico

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) Laannuncia diil 10%: ”L’operazioneunfra due editori di fortissima tradizione”.acquisisce il 10% di: ”due editori di fortissima tradizione” Come riporta ANSA laannuncia diil 10%. In una nota ufficiale disi legge: ”L’operazioneunfra due editori di fortissima tradizione che, sia pur con profili diversi, trovano punti di contatto nel rapporto con i loro cataloghi, nel modo d’intendere il lavoro editoriale e nella relazione con autrici e autori. Ilinoltre ha diverse relazioni lungo la filiera del libro: le libreriedi tutta Italia sono la più importante vetrina per la propostamilanese mentre PDE, società del Gruppo, è impegnata da tempo nella promozione dei librisul territorio nazionale”.