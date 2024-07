Foden si sente dispiaciuto per il ct dell’Inghilterra Southgate

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 5 luglio 2024) 2024-07-04 10:11:13 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. La stella inglese Philha dichiarato di provare pena per il tecnico Gareth, sotto pressione. Il 24enne, così come i suoi compagni di squadra dei Three Lions, non sono stati finora all’altezza di Euro 2024 e la reazione negativa ricade sulle spalle dell’allenatore. E, vincitore della Premier League, della Champions League, della FA Cup e della Coppa di Lega, sostiene che anche chi è in campo deve assumersi una parte della colpa. L’Inghilterra ha superato la fase a eliminazione diretta e sabato affronterà la Svizzera nei quarti di finale, nonostante fosse a un passo dall’eliminazione negli ottavi. La Slovacchia era a pochi secondi dall’eliminare i favoriti, se non fosse intervenuto Jude Bellingham con una rovesciata.