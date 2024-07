Femminicidio a Roma | uccide la compagna e si costituisce

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ha usato un fucile contro di lei e poi si è costituito: si tratta dell’ennesimo, dove Gianluca Molinaro, 53enne, ha sparato un colpo di fucile a canne mozze contro la sua ex moglie Manuela Pietrangeli, 50 anni. I due si erano lasciati da 3 anni, e avevano un figlio di 9 anni. Sull’omicidio aperta subito un’indagine della Procura di, dopo che lui si è presentato in caserma e ha consegnato l’arma del delitto. L’uomo aveva già precedenti per stalking e atteggiamenti persecutori da un’altra donna. La ricostruzione delLei, fisioterapista presso Villa Sandra, era appena uscita da lavoro. E aveva chiamato il figlio di soli 9 anni dicendogli “Amore, non preoccuparti, sto tornando da te”. Invece lui, a bordo di una smart, ha sparato due colpi con un fucile a canne mozze.