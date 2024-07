Femminicidi Pd | Colpa del partito del patriarcato FdI | Barbarie politica clima da Prima Linea

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 5 luglio 2024) Isono da addebitare al “del”, intendendo per questo il perimetro del centrodestra nazionale. Una incredibile accusa che proviene da una consigliere regionale del Pd, Eleonora Mattia, che ha fatto registrare una dura reazione di FdI che parla di “”. Le parole suidel Pd Eleonora Mattia, consigliere regionale alla Garbatella ed ambasciatrice di Telefono Rosa, ha parlato di “tagli di risorse alla legge sulle pari opportunità nella Regione Lazio per finanziare una Consulta femminile ‘al maschile’, depotenziamento e sviluppo dei consultori famigliari aperti alle associazioni Pro Vita, attacchi e passi indietro sulla legge 194 per l’Interruzione Volontaria di Gravidanza: sono tutti atti dellaconservatrice della destra al governo regionale e nazionale contro l’autodeterminazione delle donne, figli dell’unico grande ‘del’, che incita quell’humus culturale nella società civile terreno fertile per la violenza contro le donne e per il crescentedi odio e intolleranza verso le diversità, a volte anche con preoccupanti deriva antidemocratiche”.