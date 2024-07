F1 Wolff | Sainz un’opportunità ma solo se ci aspetta Verstappen? Rimane in Red Bull

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Toto, team principal della Mercedes, ha rilasciato un’intervista al Mundo Deportivo in vista del GP di Silverstone di Formula 1. Tra i temi trattati, anche la possibilità di vedere Carlosal volante della Mercedes nella prossima stagione: “Se cipuò essere una possibilità. Con lui si andrebbe sul sicuro, ci sono tanti argomenti a suo favore. Se riuscissimo ad avere una monoposto competitiva, potrebbe darci una grossa mano per il mondiale costruttori. Ma voglio prendermi tutto il tempo che serve prima di prendere una decisione. Non escludo chesia, tuttavia deve decidere cosa fare con gli altri team e non sono sicuro che possarci“.ha invece smentito le voci di un possibile approdo nel team di Brackley di Charles Leclerc e Max: “Uno è un pilota Ferrari fino al 2028, l’altro è probabile che resti in Red“.