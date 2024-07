Ex distributore basta degrado Passo in avanti fondamentale per la riqualificazione dell’area

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Uninper ladell’exdi via Madonna dell’Olivo, all’ingresso della città, dopo anni di abbandono e. L’Eni ha predisposto il progetto definitivo per la sistemazioneche entro l’anno sarà portato in consiglio comunale, passaggioper poi andare alla fase attuativa. Lo spazio sarà destinato a parcheggio per auto (una ventina), con disco orario (destinato quindi a brevi soste) e moto, verrà dotato di colonnina per la ricarica elettrica ed è previsto anche una parte destinata a verde con panchine. Lo ha annunciato Donatella Casciarri, presidente del consiglio comunale, in occasione delle celebrazioni per la festa della Madonna dell’Oliva, la cui chiesetta - legata a un’apparizione mariana del 1399 - si trova poco distante.