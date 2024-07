Euro 2024 furia Germania per un mancato rigore | il tocco di mano di Cucurella

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il primo quarto di finale ditra Spagna esi è concluso sul risultato di 2-1. La squadra di De La Fuente passa in vantaggio nella ripresa grazie a un gol realizzato da Dani Olmo. Nel finale Wirtz sigla l’1-1. Si va ai tempi supplementari e al 119? è Merino a regalare la qualificazione agli spagnoli. Nel finale si è verificato anche un episodio discutibile: nel secondo tempo supplementare, sull’1-1, il tiro di Musiala viene ‘parato’ da. Per l’arbitro non è calcio ditra le proteste di quasi tutto lo stadio. L'articoloper un: ildidiCalcioWeb. .