Euro 2024 ai rigori passa la Francia | l’errore decisivo dal dischetto di Joao Felix per il Portogallo

(Di venerdì 5 luglio 2024) Non sono bastati 120 minuti di gioco per decretare la vincente tra. I lusitani, già costretti ainegli ottavi contro la Slovenia, si ripresentano dalcontro Les Bleus al termine di due tempi regolamentari e due supplementari in cui le squadre hanno dato tutto, collezionando diverse occasioni da rete ma mancando di precisione proprio nell’ultimo tocco, sprecando tanto. Cristiano Ronaldo, al suo sestopeo, segna ancora dal. Il primo eerrore è invece del compagno di squadra: il suo tiro finisce sul palo e risulta fatale per il. Finisce 5-3 aiper la. La semifinale contro la Spagna, che ha vinto contro la Germania, si giocherà martedì 9 luglio a Monaco di Baviera.