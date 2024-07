Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il panorama politico delha subito un cambiamento radicale con le recenti, segnate da una maggioranzaper ile un crollo significativo per i conservatori. Secondo gli exit poll, il cancelliere dello scacchiere Jeremy Hunt è tra i numerosi ministri Tory che perderanno il loro seggio. Hunt, uno dei volti più noti del partito, sembra destinato a essere sconfitto dai Lib-Dem nel collegio di Godalming & Ash. Anche altri ministri di alto profilo come Grant Shapps, Johnny Mercer, Mark Harper, Mel Stride, Steve Barclay e Penny Mordaunt potrebbero perdere nei rispettivi collegi. Questi risultati segnano un ritorno al potere per ildopo 14 anni di governi conservatori. Gli exit poll indicano una maggioranzaper il partitoto da, con 410 seggi sui 650 della Camera dei Comuni.