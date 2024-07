Edoardo Vianello | Ero caruccio un anno sono stato con 99 donne

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024)e le: leggende metropolitane che ruotano sul cantautore narrano di numerosi flirt e di un’agendina nella quale figuravano più di 600 amanti. La voce di Abbronzatissima ha rilasciato un’intervista sul Corriere Della Sera nella quale si racconta a 360 gradi tra la lunga carriera musicale e la vita privata. Negli Anni Sessanta raggiungeva il successo ed al tempo stesso nutriva una grande fama tra leper il suo aspetto. Al quotidiano meneghino aveva raccontato che l’agendina con i nomi di 625non esisteva ma in compenso il cantante dichiarava: “Ero, avevo abbastanza fortuna con le, stabilivo dei budget annuali: quante ne devo conquistare? Era un lavoro serio, sa?Uneropretenzioso, volevo arrivare a 100, il 22 dicembre ero a 99”sulle, I Watussi e Sangiorgisi è anche soffermato su un altro grande successo I Watussi e sul suo testo che ai giorni nostri sarebbecensurato per alcune parole utilizzate: “Non demoliamo mica il Colosseo perché ci hammazzato i cristiani Quando l’abbiamo scritta era lecito chiamarli come li abbiamo chiamati, e quindi non ho nessuna intenzione di cantarla diversamente.