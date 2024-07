Derattizzazione Roma | è davvero un’emergenza a cui porre freno?

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 5 luglio 2024) Quando si cerca in retesi trovano tantissime notizie sulla diffusione / infestazione di topi nella Capitale. L’esigenza dellaper certi versi èna. Nella Capitale è letteralmente significativa la presenza di roditori in tutti i quartieri, nessuno escluso. “La capitale italiana, con la sua vasta estensione e la densità abitativa elevata – si legge sul portale specializzatotopi24.it – offre un habitat ideale per topi e ratti, che trovano facilmente rifugio e fonti di cibo nei numerosi edifici storici, nelle reti fognarie e nei parchi”. Negli ultimi anni si è registrato un incremento sensibile delle segnalazioni di infestazioni. Le autorità locali e le aziende specializzate hanno intensificato gli sforzi per il controllo e la prevenzione dei roditori.