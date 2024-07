Dazi Ue su e-car Cina chiede soluzioni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 5 luglio 2024) 9.20 L'Ue non fa passi indietro nella guerra commerciale con lae vara tariffe aggiuntive fino al 37,6% sull'import di veicoli elettrici cinesi. Quattro i mesi di tempo, fino alla fine di ottobre, per risolvere la controversia senza arrivare all'imposizione di tariffe definitive. Pechino"sincerità nel portare avanti la consultazione", allo scopo di raggiungere una "soluzione accettabile per entrambe le parti il prima possibile".Intanto, i titoli dei produttori cinesi sono in netto calo ad Hong Kong.