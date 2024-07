Cosa succede davvero in gruppo al Tour de France quello che non si vede | gomitate e colpi proibiti

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 5 luglio 2024) lldeè arrivato oramai alla fine della sua prima delle tre settimane di gare. Un'edizione storica, in cui tra i 176 iscritti ci sono tutti i più forti in circolazione per la prima volta insieme a sfidarsi nella stessa corsa. In cui però accade di tutto, soprattutto in pancia al plotone, laddove spesso le telecamere non si soffermano se non dopo rovinose cadute o incidenti di percorso. Maaccade realmente tra i ciclisti spesso costretti, per tantissimi chilometri e a folli velocità, a pedalare tutti insieme separati da soli pochi millimetri l'uno dall'altro? .