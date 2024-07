Cosa hanno fatto in doccia insieme Ludovica e il tentatore Andrea

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 5 luglio 2024)ine il suoin quel di Temptation Island? Unache le è costata una relazione dato che al falò di confronto il suo fidanzato Christian l’ha mollata, ma lei non è sembrata granché dispiaciuta. I due stavanoda poco più di un anno e si erano già lasciati due volte a causa di due tradimenti di lei. Fra audio non comprensibile, rumori di sottofondo per eludere i microfoni e interi minuti di silenzio, i due sono rimasti inindicativamente una ventina di minuti. Eccosi sono detti nel dettaglio:: “Dai, veramente?”: “Calda però, eh. La mettiamo calda. Calda è a sinistra come sempre”: “Veramente? E i capelli? Ahia brucia”: “Mi faccio la: “Chiudi un po’ la finestra, ndr che fa freddo”.