Come nel 2006 è maledizione tedesca | Germania ko al 119 passa la Spagna

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 luglio 2024) Laè la prima semifinalista di Euro 2024. La squadra di De la Fuente ha battuto 2-1 i padroni di casa della, a Stoccarda, ai tempi supplementari grazie ai gol di Dani Olmo al 51' e di Merino al 119'. Non è bastato ai tedeschi il gol del momentaneo 1-1 di Wirtz, le tante occasioni sprecate e anche un possibile calcio di rigore non assegnato dall'arbitro Taylor per un fallo di mano di Cucurella. La formazione di Nagelsmann ha provato fino alla fine a portarla ai rigori ma senza fortuna. Laparte subito forte d trova la prima conclusione dopo neanche un minuto di gioco con Pedri che poco dopo è costretto ad abbandonare il terreno di gioco all'8' dopo un duro intervento di Kroos. Al 15' arriva il primo tiro dellacon un colpo di testa di Havertz mentre gli iberici si affidano alle conclusioni da fuori area.