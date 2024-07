Chelsea-Inter ultima amichevole del pre-campionato Data e orario

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024)sarà l’della lunga estate nerazzurra prima dell’inizio del. Il club inglese ha pubblicato lae l’del match che si giocherà allo Stamford Bridge.– L’ha pubblicato il programma del pre-. UD Las Palmas, Pisa, Al-Ittihad e poi l’di grandissimo prestigio in Inghilterra. Il club nerazzurro ha deciso di rimanere in Italia per allenarsi e preparare al meglio la prossima stagione estremamente impegnativa. Non ci sarà nessuna tournée e alcun viaggio al di fuori dell’Europa come accaduto nella scorsa estate. Tutto si svolgerà ad Appiano Gentile, con spostamenti solo inerenti alle amichevoli da disputare. Uno di questi ci sarà proprio per, l’prima dell’inizio della Serie A nel weekend del 18 agosto.