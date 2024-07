Cesena pronti due colpi di mercato In arrivo Calò e pure Antonucci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Vicinissimo l’in bianconero di Giacomo. Il centrocampista, classe 97, arriverebbe a titolo definitivo per una cifra di poco inferiore ai 300mila euro, mentre per il giocatore è pronto un contratto triennale. Questi i termini di un accordo in procinto di essere siglato anche se per l’ufficialità occorre ancora attendere. Il curriculum diparla di una vittoria del campionato di C con la Juve Stabia nel 2018-2019, poi solo serie B, con la casacca delle vespe anche la stagione successiva, quindi Benevento, Pordenone e due anni a Cosenza. In tutto quasi 150 presenze in cadetteria con 5 reti. Non un goleador quindi, ma di sicuro un assistman formidabile: la specialità della casa sono i calci da fermo e gli angoli che batte con precisione chirurgica all’indirizzo dei compagni.